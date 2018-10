Des médiateurs pour sensibiliser au pique nique zéro déchet à Saint-Paul

Les médiateurs du Territoire de la Côte Ouest (TCO) repartent en mission de sensibilisation itinérante dans plusieurs quartiers de Saint-Paul ce vendredi 26 octobre 2018.Objectif: tendre au pique-nique zéro déchet et informer sur les bons gestes à adopter. Direction pour eux les secteurs de l’Étang, de la Cocoteraie, de Savanna et de la Grande Fontaine, ce vendredi, de 11 heures à 15 heures.Le moment pour les agents du TCO d’encourager les saint-paulois ou les pique-niqueurs, extérieurs à la commune, à laisser un maximum d’emballage chez eux.Le but reste d’apporter uniquement le strict nécessaire sur les aires de pique-nique.L’intercommunalité relaye d’ailleurs sur sa page Facebook officielle des événements similaires à cette opération. Et propose aussi de télécharger des bons conseils et des fiches pratiques à diffuser auprès de votre entourage.Mais aussi un flyer avec 8 idées pour un pique-nique zéro déchet.: àde 11 heures à 15 heures (l’Étang, la Cocoteraie, Savanna, Grande Fontaine): àde 10 heures à 15 heures (route forêt des Tamarins): àde 10 heures à 15 heures (aire de pique-nique Roche vert bouteille à Dos d’Âne)Deux précédentes dates se déroulaient à Saint-Leu (aire de Stella et front de mer…) et au Port (front de mer et parc boisé) en début de semaine.