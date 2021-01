A la Une . Des masques transparents distribués dans les structures d’accueil de jeunes enfants

Des masques transparents ont été distribués depuis le début de l'année dans les structures accueillant de jeunes enfants, afin de mieux prendre en compte les conséquences du port du masque obligatoire sur leur développement. L'achat de ce dispositif avait été voté par la CNAF en novembre dernier. La Caf Réunion fait le point dans le communiqué publié ci-dessous :

Soucieux d’améliorer la qualité de l’accueil et le bien-être des enfants, les administrateurs de la Caisse nationale des Allocations familiales ont voté le 17 novembre 2020 l’achat de masques transparents destinés aux personnels des crèches et de Mam.

En tout, près de 458 000 masques seront ainsi distribués dans les 17 000 crèches financées par la Prestation unique de service (Psu) et la Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) et 42 000 masques dans les 3 500 Mam.

Un partenariat inédit avec Chronopost permet d’assurer gracieusement la livraison de ces 500 000 masques sur leurs lieux d’exercice respectifs depuis le 15 décembre 2020 en métropole.

La livraison à La Réunion a débuté début janvier 2021 et se termine actuellement. Elle fait suite à plusieurs dotations depuis le début de la crise sanitaire sur le stock stratégique de l’État. 7 578 masques sont prévus pour les 400 structures d’accueil de jeunes enfants concernées. 88 % des masques ont déjà été réceptionnés (livrés ou récupérés sur un des sites de la Caf). 2 500 professionnels de la petite enfance sont concernés.

Cette nouvelle mesure répond à l’invitation d’Oliver Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, et d’Adrien Taquet, Secrétaire d’État à l’Enfance et aux Familles, de financer, à titre exceptionnel et unique, l’acquisition de ce type de masque pour chaque professionnel en contact des jeunes enfants et dans leur intérêt.

Rappelons que le port du masque est obligatoire en permanence pour les professionnels de l’accueil du jeune enfant exerçant en structure d’accueil (crèches, micro-crèches, maisons d’assistants maternels) en application du décret n°2020-1146 du 17 septembre 2020.

Les professionnels exerçant leur activité en présence de jeunes enfants recevront trois masques transparents chacun.

Cette opération vise à mieux prendre en compte les conséquences du port du masque obligatoire sur le développement des enfants en facilitant les interactions.

Un masque 100% inclusif

Le masque est fabriqué en France, par le réseau d’entreprises adaptées d’APF Entreprises*. Ces entreprises sont dédiées à l’inclusion professionnelle durable des personnes en situation de handicap. Ce projet intègre également des entreprises d’insertion.

Ce sont ainsi plus de 270 personnes dont 80% des travailleurs en situation de handicap qui se sont mobilisées dans une quarantaine d’ateliers répartis en France.



Mercredi 20 janvier 2020, à 8h00 la visite d’une structure ayant réceptionné ces masques a été organisée à la crèche collective de l’Etang SIMANGAVOLE à Saint-Paul, une structure de 60 places gérée par la SPL TI BABA. Cette visite était organisée en présence du sous-Préfet Olivier Tainturier, du Président du Conseil d'Administration de la Caf Harry-Claude Morel, du Directeur de la Caf Frédéric Turblin et de Madame la Maire Huguette Bello.