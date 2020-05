Des masques bourrés de covid 19 ???

Plusieurs médias locaux nous apprennent que 850 000 masques sont arrivés à Gillot.

Mais ces media ne nous indiquent pas la provenance réelle de ces masques.



D’où viennent-ils ?

Ont-ils été vérifiés avant leur envoi de métropole ?

Seront-ils vérifiés ici avant d’être dispatchés un peu partout ?



Les masques vendus à Leader Price qui est propriété de Caillé ont été vantés, par Caillé lui-même à la télé, comme ayant été fabriqués à La Réunion, en affirmant avec aplomb « nous sommes des industriels ».



Un mensonge éhonté comme en témoigne un post de lecteur dans un article de Zinfos sur le sujet des 850 000 masques arrivés à La Réunion.



En soulevant l’étiquette code barre « Masque médical X50 à usage unique- Type 1 », on découvre avec stupeur une autre étiquette indiquant que ces masques ont été fabriqués… en Chine !



En l’occurrence à Hanghzhou, dans la vaste zone industrielle qui jouxte Shanghai…



Détail significatif et préoccupant, si la provenance géographique peut être identifiée, bien que soigneusement dissimulée au consommateur, le nom du producteur n’est pas même indiqué, que ce soit en anglais ou même en chinois.



Caillé peut-il seulement nous indiquer le nom de son fournisseur chinois, comme l’y oblige le Code de la consommation ?



Si ces masques ont réellement été fabriqués à La Réunion, Caillé pourrait-il nous dire dans quelle usine et dans quelle commune ?



Les contrefaçons en provenance de Chine ont été mises à jour dans de nombreux pays : Italie, Espagne, Philippines, Tchéquie, Canada, Japon…



On peut lire dans Gatestone Institute :

« Plus d'une douzaine de pays sur quatre continents ont récemment fait savoir qu'ils rencontraient des problèmes avec les tests de dépistage du coronavirus et les équipements de protection individuelle fabriqués en Chine. Les tests étaient contaminés par le coronavirus et les vêtements de protection étaient infestés d'insectes ».



Délivrer ces milliers de masques sans en dévoiler la provenance et sans tester deux ou trois cartons au hasard serait malhonnête et hasardeux.



Les masques vendus par Caillé ont-ils été testés ?

Quel est le nom de l’entreprise chinoise qui les a fabriqués ?

Les masques réceptionnés par notre préfet seront-ils testés ?



Ces questions sont d’autant plus cruciales que le président Macron déclarait lui-même qu’il y avait de « nombreuses zones d’ombre dans la gestion de la crise par le gouvernement chinois ».



En outre, le 14 avril, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a sévèrement recadré l’ambassadeur de Chine, Lu Shaye, à la suite de ses propos inadmissibles et odieux sur le système sanitaire français (Le Figaro – 15.04.2020).



Comme l’indiquait François Godement, professeur à Sciences Po Paris et conseiller de l’Institut Montaigne, « on en a assez de lire la propagande fasciste émise et cautionnée par l’ambassadeur de Chine sur son site officiel » (Le Figaro 15.04.2020).



Dans ce contexte glauque, l’inconfort de Réunionnais tenus d’acheter des masques fait le bonheur de quelques-uns qui ne manqueront pas de rééditer leur distribution payante.



Les 5 000 cartons de Caillé à 40 € l’unité, ça lui rapporte 200 000 € dans la seule journée de samedi !!!

Une bonne pioche : ce serait dommage d’en rester là…



Préférons les visières et les masques fabriqués à La Réunion !

Soyons responsables en faisant travailler nos couturières « pays ».

Dans le passé, durant les années difficiles de la Guerre, en 1940-1942, La Réunion a démontré qu’elle pouvait compter sur ses propres forces.



Aujourd’hui, le pays n’a nul besoin d’importer des contrefaçons chinoises à prix d’or.



Armand GUNET

Président « Réagissons ! »