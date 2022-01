Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des marmay ravis par les Vacances Culturelles La Ville de Saint-Paul propose du 10 au 21 janvier 2022 l’opération Vacances culturelles. Cet événement s’invite dans le cadre des Nuits de la lecture, organisées du 20 au 22 janvier dans la commune, Ville d’Art et d’Histoire.

Ces ateliers placés sous le signe de l’amour font écho au poème « Aimons toujours, aimons encore » issu des « Contemplations » de Victor HUGO. Des enfants de 4 à 12 ans et leurs parents y participent dans plusieurs Bassins de vie du territoire. Pour leur plus grand plaisir selon leurs témoignages recueillis sur place.

Ces Vacances culturelles se tiennent dans les bibliothèques et les médiathèques du réseau de lecture public du territoire Saint-Paulois. Comme l’illustre le cœur géant réalisé par les marmay sur une structure métallique à l’entrée de la Médiathèque Leconte-de-LISLE.

Un cœur géant réalisé par les enfants à l’entrée de la médiathèque du front de mer Des activités sont aussi mises en place à la Maison SERVEAUX. Cirque, photo, danse, steel pan, fabrication de kayanm, d’attrape-rêve… Ces Vacances Culturelles constituent une déclinaison de L’été culturel, un dispositif piloté par le Ministère de la Culture.

Ce rendez-vous proposé à Saint-Paul vise à permettre aux jeunes et aux familles, ne partant pas en vacances d’accéder à une offre culturelle de qualité pendant les vacances scolaires.

Vacances culturelles : des activités ont aussi été mises en place à la Maison SERVEAUX Ce dispositif permet également à la commune d’accompagner les artistes et les professionnels de la filière culturelle. Pour rappel, depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Saint-Paul soutient fortement le monde de la culture. Proposant un programme diversifié et des manifestations adaptées au protocole sanitaire lié à la Covid-19.

Ces actions reposent sur l’éducation artistique et culturelle, la transmission de connaissances, la rencontre vivante avec les artistes et la pratique. Des Vacances culturelles prévues dans le cadre d’un protocole sanitaire adapté au contexte sanitaire actuel.







Dans la même rubrique : < > Bientôt les Nuits de la lecture ! Le grand maître international d’échecs Fabien Libszewski en visite à Saint-Paul