Des marmailles intoxiqués par un produit chimique dans une école saint-leusienne

L'école maternelle du Plate de Saint-Leu a dû être évacuée à cause d'un produit chimique utilisé pour des travaux d'étanchéité du toit, rapporte le Journal de l'île.



De nombreux élèves et leurs enseignants ont eu des malaises, nausées, maux de tête, gênes respiratoires, toux et picotements. Les parents ont été appelés pour venir chercher leurs enfants, et une douzaine sont allés directement chez le médecin, détaillent nos confrères.



Hier soir, la directrice et le personnel n'avait toujours pas connaissance du nom du produit utilisé, alors que la mairie avait assuré tenir la fiche à disposition des parents, précise encore le JIR. À noter que des cas de gales ont aussi été constatés dans cette école. De quoi agacer et inquiéter les parents.