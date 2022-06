Rubrique sponsorisée Des marmailles de Roche Plate en classe de découverte à Saint-Paul

Par Ville de Saint Paul - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 17:05

Pour onze jeunes Mafatais, l’heure est à la découverte du littoral, de plaisirs simples et ludiques en passant par des “zarlors” incontournables du territoire… Gageons que ces marmailles ramèneront dans leurs valises de merveilleux souvenirs.

Hébergés durant leur séjour au Centre Jacques Tessier à La Saline-les-Bains, onze enfants originaires du Cirque de Mafate découvrent le littoral lors d’une classe de découverte. Âgés entre 3 et 11 ans, les enfants scolarisés à l’école de Roche Plate découvrent les joies des activités nautiques ce mercredi 28 juin à la piscine de Plateau Caillou. Pour marquer le coup, les marmailles, dont le plus jeune est inscrit en petite-section, ont profité des structures gonflables et des ateliers des MNS.

Accompagnés de leurs encadrants, ils ont pu évoluer et s’amuser dans le bassin d’apprentissage. Un pur moment de plaisir pour ces marmailles peu habitués au milieu aquatique dans leur Cirque… Toutefois, il avaient pu profiter de la piscine mobile installée en novembre 2019 devant l’école de Roche Plate. Installée pour 15 jours dans le cadre d’une action menée par le Fan Club du PSG de La Réunion et l’association Mafate ensemble, ce dispositif mobile avait pour objectif de permettre aux jeunes d’apprendre à nager.

3 ans plus tard, ces mêmes marmailles redécouvrent les joies de la natation. En parallèle, il ont été sensibilisé à la prévention solaire avec l’association MiSolRé qui tenait un stand près du bassin. Composée de dermatologues, d’ophtalmologues, de formateurs… cette association qui existe depuis 2017 est composée de bénévoles qui partagent une volonté commune, celle de développer la prévention scolaire à La Réunion.