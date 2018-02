Des marmailles aux commandes de l’aire maritime de la Saline

Un prochain atelier aura lieu le mardi 27 février prochain, à 9h30, pour les élèves de la Saline. Dans le cadre du "Reef check marmaille", cette fois-ci les enfants seront amenés à travailler sur le profil de plage ou encore sur l’origine et la composition du sable, ainsi que le suivi de déchets.



En attendant, c’est au tour des élèves de Trois Bassins et du Port de tenter cette expérience à la fois ludique et éducative, ce vendredi 16 février et ce mardi 20 février.