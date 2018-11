Des manifestants menaçants envers les automobilistes sur les routes de Saint-Paul

Les automobilistes qui franchissent le tunnel de la route des Tamarins côté Saint-Paul sont tombés nez-à-nez, vers 19h, sur des manifestants peu amicaux. Des fauteurs de trouble tentent de semer la terreur entre le viaduc et les rues proches de la Grande Fontaine.



Les manifestants ont décidément laissé la place à des jeunes prêts à racketter les automobilistes.



Des galets jonchent la chaussée à divers endroits de Saint-Paul, sur la Chaussée royale vers la gare routière, avant l'entrée de Grande Fontaine et des rampes de Crève coeur.



Un automobiliste nous confirme avoir croisé la route de jeunes munis de sabres avant le Tour des Roches.



Les gendarmes sont sur place. Un énorme bouchon s'est formé sur la route Digue de Saint-Paul et bien en amont sur la route des Tamarins.