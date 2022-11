A la Une .. Des "maisons de santé pluriprofessionnelles" pour faciliter l'accès au soin

Le ministre de la Santé et de la Prévention a s'est rendu à "Artémis", une maison de santé pluriprofessionnelle de Saint-Denis. Par NP - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 16:21

François Braun était cet après-midi en ville de Saint-Denis pour rencontrer les employés de la maison de santé pluriprofessionnelle "Artémis". Les soignants qui y travaillent visent à faciliter l'accès aux soins de ville et à renforcer l'offre sanitaire pour la santé de la femme et la périnatalité.



Les Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) ont été créées en 2007 et permettent aux professionnels de santé de travailler de façon collective et coordonnée. L'objectif est de permettre une meilleure prise en charge des maladies chroniques et faire ainsi face au vieillissement de la population.



Les MSP peuvent rassembler au même endroit médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens et biologistes entre autres.