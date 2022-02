Courrier des lecteurs Des louanges à la Chine

Par Ary Yee Chong Tch Kan - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 06:32





Et pourtant cela a duré. Et vus de l'intérieur de la Chine, les résultats sont remarquables. Les étrangers à Pékin pour les Jeux olympiques peuvent être confinés dans une bulle dystopique dans la peur constante d'être mis en quarantaine. Mais en dehors de la bulle, la vie dans la ville semble proche de la normale avec des magasins, des musées et des bureaux en activité et un trafic de métro et routier conforme à cette période de l'année en 2019. Les Américains ne sont que maintenant en train de passer du coronavirus. La plupart des Chinois l'ont fait en 2020. »



Ce texte est extrait d’un article paru dans le World Street Journal, du 16 février, sous la signature de Greg Ip: La politique chinoise du « zéro Covid » est porteuse de leçons pour les autres nations. D'énormes ressources et une coopération locale permettent à la Chine de supprimer les infections avec moins de perturbations dans la vie que dans les pays où la pandémie fait toujours rage.



Le Président XI, également Secrétaire Général du PCC avait déclaré qu’en Chine, la priorité est de protéger la vie. Et donc de traquer le virus et l’empêcher de se propager. A l’heure du bilan des JO, il est bon d’entendre Mr Thomas Bach, Président du CIO, « C'était l'un des endroits les plus sûrs de la planète, sinon l'endroit le plus sûr, et c'est une grande réussite ».

A l’évidence, la stratégie des autorités chinoises a été la bonne. L’expérience va générer de nombreux brevets technologiques et la croissance économique dans tous les secteurs du sport de glace.



(NB l’original : « China’s ‘Zero-Covid’ Policy Holds Lessons for Other Nations. Enormous resources, local cooperation enable China to suppress infections with less disruption to life than in countries where pandemic still rages » Greg If. 16 février 2022.) Depuis que la Chine a adopté sa politique d'éradication de toute infection à Covid-19, les étrangers se demandent si cela pourrait durer. À chaque nouvelle variante plus contagieuse, le « zéro Covid » a nécessité des mesures de répression plus vigilantes et fréquentes sur l'activité quotidienne.Et pourtant cela a duré. Et vus de l'intérieur de la Chine, les résultats sont remarquables. Les étrangers à Pékin pour les Jeux olympiques peuvent être confinés dans une bulle dystopique dans la peur constante d'être mis en quarantaine. Mais en dehors de la bulle, la vie dans la ville semble proche de la normale avec des magasins, des musées et des bureaux en activité et un trafic de métro et routier conforme à cette période de l'année en 2019. Les Américains ne sont que maintenant en train de passer du coronavirus. La plupart des Chinois l'ont fait en 2020. »Ce texte est extrait d’un article paru dans le World Street Journal, du 16 février, sous la signature de Greg Ip: La politique chinoise du « zéro Covid » est porteuse de leçons pour les autres nations. D'énormes ressources et une coopération locale permettent à la Chine de supprimer les infections avec moins de perturbations dans la vie que dans les pays où la pandémie fait toujours rage.Le Président XI, également Secrétaire Général du PCC avait déclaré qu’en Chine, la priorité est de protéger la vie. Et donc de traquer le virus et l’empêcher de se propager. A l’heure du bilan des JO, il est bon d’entendre Mr Thomas Bach, Président du CIO, « C'était l'un des endroits les plus sûrs de la planète, sinon l'endroit le plus sûr, et c'est une grande réussite ».A l’évidence, la stratégie des autorités chinoises a été la bonne. L’expérience va générer de nombreux brevets technologiques et la croissance économique dans tous les secteurs du sport de glace.(NB l’original : « China’s ‘Zero-Covid’ Policy Holds Lessons for Other Nations. Enormous resources, local cooperation enable China to suppress infections with less disruption to life than in countries where pandemic still rages » Greg If. 16 février 2022.)