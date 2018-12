Des logements bienvenus pour les résidents des « Pétrels »

C’est au cœur de la Plaine Saint-Paul que se dresse le nouveau complexe résidentiel à caractère social, « Les Pétrels ». Composé de 32 LLS et 43 LLTS, à savoir des logements locatifs sociaux voire très sociaux, le groupe d’habitation réalisé et supervisé par la SHLMR aura coûté un peu plus de 13 millions d’euros.



Ce mercredi 19 décembre 2018 se déroulait l’inauguration du groupe de logements en compagnie d’Annie Pignolet-Dumont, élue de Saint-Paul, déléguée à l’habitat social, Gilles Tardy, directeur général de la SHLMR et Christian Hénon, directeur général adjoint de CBO Territoria.



Autres élus saint-paulois présents: les conseillers municipaux, Axel Ravenne et Magalie Gado. Les nouveaux résidents étaient, eux, conviés à la remise des clés.



Une plante aromatique était également été offerte à chaque locataire. Du T2 au T5, les 75 logements du programme bénéficient d’une situation idéale, à proximité de toutes commodités.



« Le nouveau logement dont vous aller prendre possession est le fruit de votre combat qui est aussi devenu le mien à vos cotés. Accéder à ce logement, je l’espère, vous fera oublier les difficultés que vous avez vécues et vous aidera à regarder vers l’avenir avec un peu plus de sérénité », ne manque pas de signaler l’adjointe au maire de Saint-Paul, Annie Pignolet-Dumont.

Clés en main, les bénéficiaires des appartements vont à coup sûr prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur épanouissement et celui de leur famille.