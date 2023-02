Des locataires de la SEMADER, victimes du manque de professionalisme de leur bailleur

Quand les pluies arrivent, il faut oublier l'ascenseur !



En effet, on se croirait dans une époque préhistorique, tellement le comportement de ces individus travaillant dans les locaux de la SEMADER au Bas de la Rivière, à Saint-Denis, pose question!



Outre leur comportement, il faut ajouter le manque de savoir-faire, de professionalisme que doivent avoir logiquement des personnes appelées à gérer les locataires.



On évoque la préhistoire parce que ces personnes peinent à comprendre que les locataires n'ont pas que le devoir de payer le loyer. Il faut qu'en retour, le bailleur puisse justifier le fait de réclamer, d'augmenter le loyer voire d'envoyer des huissiers en cas de retard!



De janvier à début juillet 2022, les responsables de l'agence du Bas de la Rivière de St Denis, ont envoyé le responsable technique, en touriste comme d'habitude, après le cyclone Batsiraï. Ce monsieur n'a pas trouvé mieux que de bloquer l'ascenseur, prétextant une panne.



Pendant plus de 6 mois, les locataires ont donc emprunté les escaliers, du 1er étage au 5è étage, sachant qu'il y avait des personnes malades (asthme, problème de genou, ...), traînant des sacs de courses, bouteilles de gaz et meubles . Il y avait même une locataire enceinte, qui devait monter 3 étages tous les jours malgré sa grossesse avancée!



Malgré de nombreux appels, cordiaux au début et vociférants au fur et à mesure, rien n'a bougé!



Une prise de rendez-vous avec la soi-disant Responsable de la clientèle a été annulée, les locataires snobés par cette dernière! Celle-ci plus apte à se pavanner à la télé pour sa promotion !



Et c'est là, encore une fois, que les responsables envoient leur touriste du service technique qui dit entamer des travaux pour rehausser le niveau de l'entrée du parking souterrain afin que l'eau n'y pénètre plus!



Vaste blague, on a vu ainsi défiler une cohorte de bras cassés, qui ont tellement bien fait le job que le problème persiste!



Car, voilà 17 jours en ce mois de février 2023 que l'ascenseur est de nouveau bloqué, car, la SEMADER ne se bouge pas pour vider l'eau stagnant en dessous de l'ascenseur! Pour info, l'eau qui avait inondé le parking souterrain a été évacué grâce à un locataire qui a fait fonctionner les pompes manuellement mais il ne peut vider l'eau en dessous de l'ascenseur car trop compliqué!



Vu le mépris des Responsables de la SEMADER et de son service client, inexistant, aux abonnés absents, vu leur incompétence, il faut parier que cette situation est partie pour durer!



Malgré les charges exorbitantes que les locataires payent, plus d'une centaine d'euros tous les mois, pour certains, avec un service qui laisse à désirer!



Ainsi, le nettoyage des parties communes est fait, disons, une petite serpillère passée à l'entrée du rez-de-chaussée les lundi, mercredi et vendredi. Nous vous épargnons les détails sur le nid à asticots présent dans la cage d'escalier menant au sous-sol!



Ce ras-le-bol a poussé certains locataires à s'organiser pour engager des poursuites et réclamer le remboursement des charges indûment payées, car, la demande de remboursement amiable étant restée sans réponse!



Les Réunionnais sont donc victimes des agissements de certains des leurs, bailleurs sociaux, qui les méprisent, disent à tort qu'attribuer un logement social à quelqu'un, bien que payé sans APL pour certains, le rend redevable. Redevable de qui? De quoi? Au nom de quoi ces gens pensent-ils cela?



Saint-Denis le 10/02/2023