Des livres pour les vacances

Elle vient de fermer la parenthèse de l’élection régionale 2021 à La Réunion en révélant que "c’était une période intense de partage d’énergies. Tout en donnant nous recevons". Rencontrer, dialoguer, donner, recevoir, tels sont les principes de vie de Vanessa Miranville, maire de La Possession. En cela, elle puise dans des ouvrages "à caractère philosophique" ces principes qu’elle met en pratique au fil des années d’apprentissage à la tête d’une ville et tout au long de son parcours personnel."En fait je suis dans une recherche de l’essentiel sans pour autant être dans une rupture radicale. M’éloigner de la négativité, du matérialisme, de la jalousie. Le monde dans lequel j’évolue (celui de la politique) me ramène à une chose que nous avons tous en commun : être unis pour le bien-être de l’autre. Être à la recherche du bonheur, trouver le bon chemin. C’est un dur travail intime que de donner l’exemple".Si elle a bien un ouvrage de référence : "Conversations avec Dieu" de Neale Donald Walsch, qu’il vous est possible de lire en ligne gratuitement en suivant ce lien Conversations avec Dieu - Tome 1 .pdf - Google Drive , Vanessa Miranville cite d’emblée les deux ouvrages qu’elle a glissé dans ses valises pendant ses vacances : "Le pouvoir du moment présent" d’Eckhart Tollé et celui de Robin S. Sharma : "Le moine qui vendit sa Ferrari"."Concernant 'le pouvoir du moment présent', j’apprends à travers les différents exercices à prendre de la hauteur sur les choses. Il me ramène à ce que je vous disais plus haut, à l’essentiel. Vivre l’instant présent me permet de profiter pleinement de la beauté de l’instant : regarder et profiter du spectacle de la nature et par conséquent profiter de la gratitude des gens", affirme-t-elle.Le pouvoir de l’instant présent – Eckhart Tollé – Editions J’ai lu – 256 pages. Il est possible de télécharger l’ouvrage en suivant le lien : Télécharger Le Pouvoir du moment présent en PDF gratuit (freeboook.com) "Le moine qui vendit sa Ferrari est un conte philosophique", souligne-t-elle. "Cela pourrait être une histoire vraie puisque j’avais entendu parler d’un boursier américain qui avait vendu toutes ses actions et acquisitions pour revenir à l’essentiel, s’investir dans l’humanitaire". Au fil des pages de l’ouvrage, Robin S. Sharma raconte l’histoire d’un avocat qui après avoir subi une crise cardiaque en pleine plaidoirie remet en question son rythme de vie, sa course vers le pouvoir, l’argent. Il décide de partir à la rencontre d’une communauté de moines dans les montagnes de l’Himalaya. "Je prends beaucoup de plaisir à lire ce livre, il correspond parfaitement à mes goûts pour le développement personnel", conclut-elle.Le moine qui vendit sa Ferrari – Robin S. Sharma – Editions J’ai lu – 274 pagesQuant à l’actualité de l’édile de La Possession, "elle sera fortement liée à la situation sanitaire préoccupante dans la ville. Avec la dynamique de la rentrée scolaire, l’ensemble de la mairie et moi-même nous serons sur le front". Et de conclure "entre l’Assemblée générale du mouvement CREA (Citoyens le congrès des maires de France) fixée le 10 septembre prochain, un mouvement qui draine maintenant des adhérents dans toute l’île et le congrès des maires de France prévu en novembre 2021 à Paris : c’est un peu compliqué de se projeter actuellement… Vivons l’instant présent ! "