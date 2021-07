A la Une . Des livres pour les vacances

Par Gillette Aho - Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 à 06:36



étoiles ont quelque chose à te dire ». Tout un programme dans ce titre que nous vous avions fait découvrir (suivre le lien : Un livre, deux auteurs pays : Mireille Deveaux et Odile Lebon (Zinfos974.com)



Entre sa vie de famille, ses ateliers, ses cartes du ciel « j’ai encore du temps pour flâner à la librairie Autrement », précise Mireille Deveaux. « Je me laisse choisir par les livres », souligne-t-elle.



« J’ai des lectures orientées vers le bien-être, la vie ailleurs non pas écrite par des coachs quelconque mais par des spécialistes. J’ai deux titres qui me trottent dans la tête. Deux lectures qui m’ont fait énormément de bien et qui j’espère en feront de même à celles et ceux qui souhaitent les découvrir. Le premier est « le cerveau du bonheur ». Un ouvrage écrit par Rick Hanson, un neuropsychologue américain. Il est aussi l’auteur du livre « le cerveau de Bouddha ». Il propose des conseils, des exercices, pour programmer notre cerveau à la joie, au calme, à la confiance en soi, à la tranquillité émotionnelle. Les explications sont claires, faciles à retenir et à faire. Dans cette période anxiogène, il est bon d’avoir ce livre sur sa table de chevet ».



Le cerveau du bonheur – Rick Hanson – éditions Les Arènes



Le second ouvrage est un roman : « La maîtresse des épices » de Chita Banerjee Divakarmi. C’est une écrivaine indo-américaine. Mireille Deveaux poursuit : « son livre m’a ramenée à mon enfance, j’ai vécu avec mes parents dans un quartier à l’arôme enivrant du girofle. Il y avait toutes sortes d’ethnies rassemblées là. Dans cet ouvrage, chaque chapitre est dédié à une épice rattachée à une émotion. Un livre conté avec talent et une écriture sensuelle où le mythe de l’Inde ainsi que ses évocations magiques dégagent le pouvoir incroyable

des épices ! », nous prévient-elle.



La maîtresse des épices – Chita Bajerjee Divakarmi - EDITIONS PHILIPPE PICQUIER – 400 pages



Concernant son actualité, Mireille Deveaux donne rendez-vous à tous les passionnés de l’astrologie le samedi 7 août à Saint-André. Elle sera présente dans le cadre des « jardins des saveurs ». Elle propose de vous initier à la lecture de votre carte du ciel. En cela votre date et heure de naissance sont essentielles ! Vous voulez vous inscrire ? N’hésitez pas à la contacter à l’adresse suivante : mireilledeveaux@gmail.com



Pour mieux connaitre l’activité de Mireille Deveaux : replongez-vous dans les articles ci-dessous



L’importance de la carte du ciel de notre personnalité



L’astrologie humaniste nous révèle notre mission sur terre



2021 : Une ambiance électrique à cause des planètes







17 juillet : Des livres pour les vacances Mireille Deveaux est la seconde invitée à partager ses goûts pour la lecture. Elle est l’auteur de l’ouvrage : « Lesétoiles ont quelque chose à te dire ». Tout un programme dans ce titre que nous vous avions fait découvrir (suivre le lien : Un livre, deux auteurs pays : Mireille Deveaux et Odile Lebon (Zinfos974.com)Entre sa vie de famille, ses ateliers, ses cartes du ciel « j’ai encore du temps pour flâner à la librairie Autrement », précise Mireille Deveaux. « Je me laisse choisir par les livres », souligne-t-elle.« J’ai des lectures orientées vers le bien-être, la vie ailleurs non pas écrite par des coachs quelconque mais par des spécialistes. J’ai deux titres qui me trottent dans la tête. Deux lectures qui m’ont fait énormément de bien et qui j’espère en feront de même à celles et ceux qui souhaitent les découvrir. Le premier est « le cerveau du bonheur ». Un ouvrage écrit par Rick Hanson, un neuropsychologue américain. Il est aussi l’auteur du livre « le cerveau de Bouddha ». Il propose des conseils, des exercices, pour programmer notre cerveau à la joie, au calme, à la confiance en soi, à la tranquillité émotionnelle. Les explications sont claires, faciles à retenir et à faire. Dans cette période anxiogène, il est bon d’avoir ce livre sur sa table de chevet ».Le second ouvrage est un roman : « La maîtresse des épices » de Chita Banerjee Divakarmi. C’est une écrivaine indo-américaine. Mireille Deveaux poursuit : « son livre m’a ramenée à mon enfance, j’ai vécu avec mes parents dans un quartier à l’arôme enivrant du girofle. Il y avait toutes sortes d’ethnies rassemblées là. Dans cet ouvrage, chaque chapitre est dédié à une épice rattachée à une émotion. Un livre conté avec talent et une écriture sensuelle où le mythe de l’Inde ainsi que ses évocations magiques dégagent le pouvoir incroyabledes épices ! », nous prévient-elle.Concernant son actualité, Mireille Deveaux donne rendez-vous à tous les passionnés de l’astrologie le samedi 7 août à Saint-André. Elle sera présente dans le cadre des « jardins des saveurs ». Elle propose de vous initier à la lecture de votre carte du ciel. En cela votre date et heure de naissance sont essentielles ! Vous voulez vous inscrire ? N’hésitez pas à la contacter à l’adresse suivante : mireilledeveaux@gmail.comPour mieux connaitre l’activité de Mireille Deveaux : replongez-vous dans les articles ci-dessous





Publicité Publicité