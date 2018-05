Mail ZinfosBlog à la Une Des livres et moi

Anna Morel est l’une des premières gagnantes de la première édition du concours de la correspondance organisée par l’Association Pour Promouvoir l’Ecriture et la Lecture. Elle est scolarisée en première ES au lycée de VIncendo à Saint Joseph. Elle a accepté de répondre aux différentes questions liées aux livres et à la lecture.

Lire rime avec…. Plaisir Le premier livre qui vous a ouvert à la lecture : Fascination de Stéphanie Meyer (Saga : Twilight) Le dernier livre que vous avez lu Lady Helen tome 2 de Alison Goodman La plus belle histoire ? Jane Eyre de Charlotte Brontë L’endroit idéal pour lire Mon lit Vous avez cinq minutes avec Bernard Pivot Dans ce cas je lui demanderai des informations sur sa carrière car elle est impressionnante. Comment choisissez-vous vos livres ? Dans ce cas je lui demanderai des informations sur sa carrière car elle est impressionnante. Vous aimez lire, donc vous aimez écrire ? Oui Vous emportez quels livres pour trois jours de RTT Des livres que je n’ai pas encore lus. S’il pleut, il faut que l’histoire soit captivante, quitte à ce qu’elle soit compliquée, s’il y a du beau temps, une histoire plus légère. Ou bien tout simplement, ce livre que j’attends de pouvoir lire depuis des mois. Un livre par semaine ou un livre par mois ? n vacances scolaires, c’est un livre par semaine. En période de cours un par mois. Les journées sont vraiment trop courtes, il me faudrait le retourneur de temps d’Hermione pour pouvoir lire plus. Vous êtes livre-papier ou livre-numérique Définitivement livre-papier. Rien ne remplace cette odeur si caractéristique du livre-papier qui sort tout juste de la librairie. Et puis, voir sa bibliothèque s’agrandir procure un tel plaisir. Quel est votre mot préféré de la langue française Je n’ai pas de mot préféré, comme pour mes livres, je ne peux pas en choisir qu’un. J’adore enrichir mon vocabulaire.

Vous préférez les histoires vraies ou les romans ? Les deux propositions sont les mêmes. Un roman est né de l’imagination de l’auteur, et pour l’auteur devient une sorte de réalité à mon sens. De plus, un roman peut impacter la vie du lecteur, le faire rire, pleurer, provoquer de réelles sensations, de vrais sentiments. La réalité des effets provoqués par la lecture fait du roman une réalité.

Une citation lue qui vous inspire, ou qui résonne en vous En voilà une qui me suis depuis le premier livre que j’ai lu : « Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux », Jules Renard

Le livre que vous regrettez avoir lu Aucun regret. Chaque livre, au-delà de nous divertir apporte une connaissance sur soi-même, sur ses goûts, donc si je ne l’ai pas aimé, c’est qu’il y a une raison, et en trouvant cette raison, je fais un peu plus connaissance avec moi-même.

Un auteur que vous aimeriez rencontrer Cela va être très dur, puisqu’il est mort, mais je voudrais rencontrer Paul Eluard pour avoir des éclaircissements sur certaines de ses paroles. Notamment « la terre est bleue comme une orange ». Je voudrais savoir ce qu’il a voulu dire exactement, au-delà de tout ce que les analyses peuvent dire. Le livre qui vous a gardé éveillé jusqu’à pas d’heure… Sœurs sorcières tome 1, de Jessica Spotswood. Le premier qui m’a fait découvrir la « nuit blanche littéraire »

Achat de livres en Librairie, en grande surface ou en ligne En librairie. J’y vais ne serait-ce que pour cette atmosphère particulière dans cet endroit, qui fait que je pourrais y rester pour toujours.

Quel conseil livresque à « un jeune qui n’aime pas lire » Surtout lis ce que tu veux. Ne te pose aucune limite, que ce soit à cause d’un nombre de page élevé ou non, ou d’un manque de temps, ou de l’impression que les autres vont te juger sur ce que tu lis. Vas-y, fais toi plaisir, chaque nouveau livre est une nouvelle expérience, en quelque sorte une nouvelle vie. Lance-toi, de toute façon ça ne peut pas te faire de mal.

Le livre que vous auriez voulu écrire Le mien. Je rêve d’avoir moi aussi mon propre livre dans les rayons d’une librairie, entre les mains de lecteurs, dans leurs esprits, et enfin dans leurs vies. Je suis certaine qu’il est en moi, qu’il se construit, s’améliore, se modifie, et un jour, lorsqu’il sera achevé, je le laisserai sortir.

