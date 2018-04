Mail ZinfosBlog à la Une Des livres et moi : Pierre Henri Aho de la Bibliothèque Départementale



1] Lire rime avec : Voyager

2] Le premier livre qui vous a ouvert à la lecture : Le lion de Joseph Kessel

3] Le dernier livre que vous avez lu : L’ordre du jour d’Eric Vuillard – Goncourt 2017

4] La plus belle histoire livresque : L’alchimiste de Paulo Coelho

5] L’endroit idéal pour lire : le lit

6] Vous avez cinq minutes avec Bernard Pivot : je lui pose toutes ces questions

7] Comment choisissez-vous vos livres ? Sur recommandation personnelle ou médiatique

8] Vous aimez lire, donc vous aimez écrire ? Pour moi c’est même l’inverse

9] Vous emportez quels livres pour trois jours de RTT ? un roman, un essai ou une thèse historique, un livre d’art ou un catalogue d’exposition ou une encyclopédie

10] Un livre par semaine ou un livre par mois ? Une fiction par mois et bien d'autres

11] Vous êtes livre-papier ou livre-numérique ? Papier

12] Quel est votre mot préféré de la langue française ? Amour

13] Vous préférez les histoires vraies ou les romans ? je préfère les sujets historiques

14] Une citation lue qui vous inspire, ou qui résonne en vous ? « life is a play » ? (la vie est une pièce de théâtre) Thomas Hobbes

15] Le livre que vous regrettez avoir lu : celui que je ne finis pas.

16] Un auteur que vous aimeriez rencontrer ? Saint-Augustin

17] Le livre qui vous a gardé éveillé jusqu’à pas d’heure : Cent ans de solitude Gabriel Garcia Marquez

18] Achat de livres en Librairie, en grande surface ou en ligne ? Librairie et internet

19] Quel conseil livresque à « un jeune qui n’aime pas lire » ? Lire des contes ou des récits

20] Le livre que vous auriez voulu écrire ? Le rouge et le noir de Stendhal



Promouvoir l'écriture et la lecture

Depuis peu, il s’occupe la Bibliothèque Départementale de La Réunion. Pierre Henri Aho a participé à la réalisation de l’exposition du Bicentenaire de Leconte De Lisle 1818-2018. Bon nombre de manifestations ont été conçues autour de l’événement tout au long de l’année et à travers l’île. L’association pour promouvoir l’écriture et la lecture lui a soumis le questionnaire : Des livres et moi.1] Lire rime avec : Voyager2] Le premier livre qui vous a ouvert à la lecture : Le lion de Joseph Kessel3] Le dernier livre que vous avez lu : L’ordre du jour d’Eric Vuillard – Goncourt 20174] La plus belle histoire livresque : L’alchimiste de Paulo Coelho5] L’endroit idéal pour lire : le lit6] Vous avez cinq minutes avec Bernard Pivot : je lui pose toutes ces questions7] Comment choisissez-vous vos livres ? Sur recommandation personnelle ou médiatique8] Vous aimez lire, donc vous aimez écrire ? Pour moi c’est même l’inverse9] Vous emportez quels livres pour trois jours de RTT ? un roman, un essai ou une thèse historique, un livre d’art ou un catalogue d’exposition ou une encyclopédie10] Un livre par semaine ou un livre par mois ? Une fiction par mois et bien d'autres11] Vous êtes livre-papier ou livre-numérique ? Papier12] Quel est votre mot préféré de la langue française ? Amour13] Vous préférez les histoires vraies ou les romans ? je préfère les sujets historiques14] Une citation lue qui vous inspire, ou qui résonne en vous ? « life is a play » ? (la vie est une pièce de théâtre) Thomas Hobbes15] Le livre que vous regrettez avoir lu : celui que je ne finis pas.16] Un auteur que vous aimeriez rencontrer ? Saint-Augustin17] Le livre qui vous a gardé éveillé jusqu’à pas d’heure : Cent ans de solitude Gabriel Garcia Marquez18] Achat de livres en Librairie, en grande surface ou en ligne ? Librairie et internet19] Quel conseil livresque à « un jeune qui n’aime pas lire » ? Lire des contes ou des récits20] Le livre que vous auriez voulu écrire ? Le rouge et le noir de Stendhal Gilette Aho Lu 167 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [La Mauricienne] Le grand déballage "Des livres et moi" : Claire Laurent