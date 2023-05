Des livres, des livres et encore des livres à découvrir au Salon du Livres Péi du 11 au 13 mai 2023

3 jours de rencontres avec plus de 50 éditeurs, distributeurs et associations qui présenteront de nombreux livre péi en français et en créole et plus de 100 auteurs, illustrateurs et bédéistes qui seront invités pour des séances de dédicaces.

La 3ème édition du Salon du livre Péi revient à Saint-Paul. Cette manifestation culturelle et littéraire a ouvert ses portes ce jeudi 11 mai et ce jusqu’au samedi 13 mai au marché couvert situé au centre-ville de Saint-Paul.Cet évènement est un véritable paradis pour les lecteurs férus d’aventures qui pourront découvrir différents univers littéraires.Lors de l’inauguration, Roxanne PAUSE-DAMOUR, Vice-présidente du TCO déléguée à la Culture, a tenu à exprimer toute la diversité de cette programmation proposée cette année autour de spectacles, des lectures scéniques, des conférences, des rencontres professionnelles… Une richesse considérable accessible à tous dont le TCO est fier de soutenir».À découvrir également des ateliers pour enfants et pour adultes proposés à la Médiathèque Leconte-de-Lisle (Front de mer de Saint-Paul) : dessin, manga, BD, écriture et jeux.