Des livres à prix cadeau !

L’ Association Réunionnaise des Guides et Accompagnateurs Touristiques (ARGAT) organise une vente de livres, le samedi 5 décembre 2020, de 9h à 16h au Four à Chaux Méralikan situé à Saint-Leu.Retrouvez des livres scolaires, des dictionnaires, des romans, des BD ainsi qu’un fonds sur l’histoire réunionnaise.Les guides de La Réunion soutiennent la culture et vous proposent des livres à 1€ et 5€.Faites de bonnes affaires pour la fin de l’année. Profitez de l’événement pour rencontrer ceux qui font vivre la culture et préparez les vacances de janvier !Parce que la culture compte, nous comptons sur vous 😉