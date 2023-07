Revenir à la Rubrique CINOR “Des lignes en ligne” : un atelier d’écriture innovant





Ce projet innovant se passe en ligne : les inscriptions se font sur le site



Cet atelier offre un espace de liberté à tous pour s’exprimer à travers l’écriture et partager son inspiration quelque soit sa motivation : écrire pour le plaisir, pour s’extérioriser, pour laisser libre court à son imagination, pour être lu... Il est gratuit et ouvert à tous : en effet les plus jeunes pourront dicter leur texte à un plus âgé.



Cette animation est organisée par les Médiathèques de la CINOR en partenariat avec les Bibliothèques et médiathèque de Saint-Denis. Pour plus d’informations, contactez les médiathèques à l’adresse suivante lesmediathequesdunord@cinor.re ou par téléphone au 0262924408. « Une intuition vous fait signe, sans réfléchir vous la suivez ». Si cela vous inspire, n’hésitez pas à participer à l’atelier d’écriture numérique « Des lignes en ligne » proposé par Les Médiathèques du Nord de la Réunion, du 03 au 16 juillet 2023. Organisé dans le cadre de l’opération nationale « Partir en livre », ce premier atelier sera animé par l’autrice Joëlle Ecormier.Ce projet innovant se passe en ligne : les inscriptions se font sur le site https://lecturepublique.cinor.org/ et les échanges avec l’autrice se font par mails. Ce format numérique enlève les contraintes géographiques et temporelles. Chacun peut écrire à son rythme, où qu’il soit. Par la suite, les participants à l’atelier pourront échanger avec Joëlle Ecormier, le jeudi 20 juillet de 16h30 à 18h, à la Bibliothèque Intercommunale Alain Peters.Cet atelier offre un espace de liberté à tous pour s’exprimer à travers l’écriture et partager son inspiration quelque soit sa motivation : écrire pour le plaisir, pour s’extérioriser, pour laisser libre court à son imagination, pour être lu... Il est gratuit et ouvert à tous : en effet les plus jeunes pourront dicter leur texte à un plus âgé.Cette animation est organisée par les Médiathèques de la CINOR en partenariat avec les Bibliothèques et médiathèque de Saint-Denis. Pour plus d’informations, contactez les médiathèques à l’adresse suivante lesmediathequesdunord@cinor.re ou par téléphone au 0262924408.





Dans la même rubrique : < > “Des lignes en ligne” : un atelier d’écriture innovant Du 17 juillet au 22 septembre 2023, contrôles du réseau d’assainissement à Saint-Bernard 15ème