Des licenciements en vue chez Parabole Réunion

Une procédure de licenciement économique est en cours au sein de Parabole Réunion. "L’entreprise modifie son organisation et effectivement, il y a quelques départs", confirme Samuel Lemercier, le directeur général délégué.



Selon la direction, "moins de dix personnes" sont concernées par la rupture de leur contrat. "L'ajustement de l’organisation concerne des fonctions qui ont été externalisées depuis très longtemps par nos confrères, le recouvrement et le support, nous avons fait le choix de les externaliser aussi", explique Samuel Lemercier.



Et de justifier : "C'est la vie normale d’une entreprise ". Un argument qui aura peut-être du mal à passer pour les salariés remerciés.