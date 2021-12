Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Des letchis, du séga et de la bienveillance pour les malades réunionnais de métropole

Le goût péi sera au menu du désormais traditionnel « Noël solidaire », organisé comme chaque année par le Département en métropole, en faveur des malades de La Réunion, notamment des enfants en soin dans les hôpitaux. Aurélien Centon, conseiller départemental délégué à l’accompagnement d’urgence, représentera le Président Cyrille Melchior à l’occasion des festivités programmées par l’Antenne de Paris du Département, dans des établissements de santé de la Capitale ainsi qu’à l’hôpital de Lyon. « L’objectif, c’est de mettre la joie dans le cœur des malades là-bas, sourit Aurélien Centon. Cette année, nous allons bien évidemment tenir compte du contexte sanitaire et adapter l’organisation en fonction des mesures en vigueur. En tout cas, nous suivons le projet sur le terrain du début jusqu’à la fin. Nous nous assurons de la qualité des produits qu’on emmènera ». Aussi, ce mercredi 8 décembre, Aurélien Centon accueilli les letchis dans l’Est, à Sainte-Anne, en compagnie du Président duConseil départemental. Les deux élus sont montés à bord d’une nacelle pilotée par Raphaël Avice exploitant du verger, pour récupérer les grappes de letchis bien rouges en hauteur. Ils sont ensuite venus à la rencontre des salariés de Letchi Réunion dans le grand atelier pour participer aux opérations de tri, de pesage, d’ensachage et de mise en colis des petits fruits rouges destinés àl ’exportation…



Le Président a salué le travail des producteurs de la Coopérative des fruits de La Réunion qui « font un travail remarquable en termes de qualité. La Réunion produit des fruits en quantité : letchis, ananas, mangue… Nous accompagnons ces producteurs dans leur démarche d’écoulement des produits, notamment à l’exportation ».



En plus des 500 kilos de letchis, leDépartement a aussi prévu d’envoyer d’autres produits péi et de proposer aux malades des repas créoles pour égayer l’édition 2021 du Noël Solidaire :rougail saucisse, massalé cabri… Cette année, la musique locale sera au programme avec la présence « en live » du ségatier David Louisin.



Le Président Cyrille Melchior s’adresse aux Réunionnais qui sont malades en métropole : « Nous tenons à vous apporter un peu de soleil de La Réunion. Je vous souhaite à tous de retrouver une bonne santé rapidement. Aurélien Centon va être sur place pour vous montrer la solidarité et la bienveillance de toute La Réunion ».Avant de prendre l’avion ce 8 décembre, Aurélien Centon se tourne aussi vers les malades avant les imminentes retrouvailles : « Nou oubli pas zot. Toute l’année nous pense a zot. Mais en ce mois de desamb, en cette période de fête, nou va mettre un peu de joie dan’ lo kèr. Le moral i joue aussi un rôle su la santé ».















