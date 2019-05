Dès le mois de juin, un mois pour tous donner !

Cette année, à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang*, l’EFS lance l’opération #Prenez le relais : pendant un mois, chacun est invité à être un ambassadeur du don de sang avec pour mot d’ordre : « 1 mois pour TOUS donner ! »



#Prenez le relais – Tous donneurs de sang



Tous les citoyens sont invités à se faire les ambassadeurs du don de sang auprès de leur entourage de juin à juillet 2019 pour les encourager à donner à leur tour leur sang. L’objectif : former une grande chaîne de solidarité collective qui se formera ainsi grâce à ce passage de témoin pour aider les patients qui ont besoin de transfusions sanguines.



L’EFS vous invite à donner votre sang sur la commune de St Paul en juin. Un geste particulièrement nécessaire à La prochaine ouverture de la période de grandes vacances durant laquelle les lieux de collecte connaissent une baisse de fréquentation.



– Lundi 3 juin 2019 : MAIRIE ANNEXE LA SALINE LES HAUTS

– Mercredis 5 et 12 juin 2019 : MAIRIE ANNEXE ST GILLES LES HAUTS

– Jeudi 6 juin 2019 : SALLE DE CONFERENCE ST PAUL

– Lundi 17 juin 2019 : MAIRE ANNEXE BOIS DE NEFLES ST PAUL



L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. Soyez fier : prenez 1 heure pour sauver 3 vies !



Un grand merci pour votre mobilisation !



*A la Réunion, la journée mondiale aura lieu le vendredi 14 juin à la Nordev, Parc des Expositions Auguste LEGROS de 9h00 à 17h00.