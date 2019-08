Dès le 1er septembre, le TCO deviendra le gestionnaire du port de St Gilles

A partir du 1er septembre 2019, la CCIR ne sera plus en droit de percevoir légalement des recettes. Les usagers du port devront désormais se tourner vers la Régie des ports du TCO pour payer leurs redevances, poser leurs questions et les réclamations, … Aucune augmentation de tarifs n’est envisagée en 2019 ni en 2020.



Création d’une Maison des usagers du port et des amis de la mer Dès septembre des permanences seront organisées afin de recevoir les usagers en demande d’informations. Située à côté de l’Aquarium, la Maison des usagers du port et des amis de la mer de Saint-Gilles sera un lieu de médiation, d’échanges et de prise de rendez-vous entre les usagers et l’équipe de la Régie.



Les agents présents répondront aux questions, prendront note des réclamations et pourront également récupérer les documents apportés par les usagers (contrats, titres de paiements, factures, …). Les demandes nécessitant une analyse et une prise de rendez-vous seront transmises aux services compétents.

Les usagers sont invités à se rapprocher des agents de la Régie afin de leur remettre leurs contrats.