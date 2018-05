Des langoustes vivantes des TAAF vendues sur le marché réunionnais

Faire venir des langoustes vivantes depuis les Terres australes et antarctiques françaises...C’est le pari que s’est lancé la SAPMER. Ce vendredi matin, des milliers de crustacés ont débarqué au Port, destinés au marché réunionnais mais aussi métropolitain et asiatique.



"Pouvoir offrir des langoustes vivantes est une première à La Réunion et c’est pour nous, avec tout notre équipage, une fierté de proposer ces produits d’exception aux consommateurs, particuliers comme restaurateurs", s'est félicité Adrien de Chomereau, directeur général de la SAPMER.



"Nous nous attachons à valoriser nos pêcheries pour mettre en avant tout le territoire, en particulier sa faune qu’il nous appartient de respecter et de protéger en opérant des prélèvements responsables et durables", a-t-il affirmé.



Le transport de la langouste vivante conservée dans son eau d’origine, à température constante et filtrée pour rester oxygénée afin d’éviter le développement de bactéries, a été développé en 2016 par la société EMYG Environnement & Aquaculture.



Une quantité limitée sera commercialisée la semaine prochaine à La Réunion. "Certaines seront aussi acheminées vers la Bretagne dans un container Aquaviva de la société EMYG", a précisé Adrien de Chomereau.