Des kits de dépistage pour le cancer colorectal sont disponibles dans les pharmacies de l’île

Dans le cadre du mois Mars-Bleu, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers a fait distribuer des kits de dépistages dans de nombreuses officines de l’île. L’objectif est de rendre le plus accessible possible aux Réunionnais le dépistage de cette maladie. Pour rappel, le cancer colorectal touche autant les hommes que les femmes, et constitue la deuxième cause de décès par cancer, tout sexe confondu. Vous pouvez retrouver ci-dessus une carte interactive recensant les pharmacies participant à cette initiative.

Par La rédaction - Publié le Mercredi 29 Mars 2023 à 15:41