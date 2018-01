Des kilomètres de vélo pour éloigner les démons de l'alcool

Vous les croiserez peut-être ces prochaines heures ou ces trois prochains jours dans votre ville. De jeudi à dimanche, une trentaine de participants de l'association "Les maillons de l'espoir", organise une action de sensibilisation auprès des usagers de la route.



Des volontaires ont entamé un tour de l'île à vélo placé sous l'angle de la prévention. Eux-mêmes sont passés par cette épreuve que constitue l'addiction à l'alcool.



Mettre en place cette caravane de prévention répond à un "double objectif", déclare le président des "maillons de l'espoir" Jean-Claude Fanchin. D'une part"sensibiliser les automobilistes par rapport à l'alcool au volant, aller vers eux pour discuter des principales causes des accidents de la route que sont l'alcool, la consommation de drogue, l'usage du téléphone, la vitesse excessive. Il s'agit pour nous d'aller vers cette population afin d'essayer de les amener à changer de comportement". D'autre part, cette action "prouve aux bénéficiaires et adhérents de l'association, dont la grande majorité sont malades alcooliques, qu'ils ont des capacités physiques, morales et relationnelles" à faire valoir en société.



A chaque point d’arrivée de la "Caravane de la prévention", les bénévoles organisent des rencontres, échangent avec la population sur le thème de la conduite en état d’ivresse, suggère les prises en charge en addictologie et présente le travail de l’association qui oeuvre depuis 2006.



La Caravane a libéré ses cyclistes ce jeudi matin au rond point du capitaine Lebourg à La Possession. Notons que la ville de la Possession est partenaire de cette action, via son CCAS. L'un de ses agents fait partie de cette initiative.



Le périple devait commencer à Saint-Denis mais à cause de la fermeture de l'axe routier littoral, le tour de l'île a pris la direction de l'ouest et du sud.