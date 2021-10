Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des kayambs faits main lors des Vacances culturelles d’octobre Les marmay des Vacances culturelles n’ont pas fini de nous étonner. Après un atelier de fabrication de Bob, les enfants se lancent dans la création d’un Kayamb, ce mercredi 20 octobre 2021, à la salle polyvalente de Bras Canot.



Durant les Vacances culturelles, plusieurs ateliers réservés aux enfants âgés de 8 à 12 ans et plus et à leurs parents se déroulent dans plusieurs Bassins de vie du territoire. Au CASE de la rue Jacquot à Saint-Paul centre, à la salle polyvalente de Bras Canot au Guillaume, à la salle polyvalente de Ruisseau à La Plaine/Bois-de-Nèfles et au CASE de Grand Fond à Saint-Gilles-les-Bains. Attention, il faut obligatoirement s'inscrire à chaque atelier au 02 62 34 49 20 ou à l'adresse suivante (vacances.culturelles@mairie-saintpaul.fr). Il n'y aura pas de repas sur place lors des ateliers. Les images parlent d'elles-mêmes, accompagnés d'un artisan, les petits Saint-Paulois réussissent avec succès l'atelier de fabrication de Kayamb. Pour rappel, les actions mises en place se reposent sur l'éducation artistique et culturelle, la transmission de connaissances et la rencontre vivante avec les artistes.





