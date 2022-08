7mag.re Des jumeaux à la couleur de peau différente

Le petit garçon a les yeux verts et la peau claire, sa soeur jumelle la peau foncée et les yeux marrons... Une anglaise de 29 ans a donné naissance à des jumeaux très dissemblables, comme cela peut se produire. Par JC Robert - Publié le Mardi 23 Août 2022 à 14:28

Les parents des jumeaux sont métisses et LIRE LA SUITE