Communiqué Des journées pour promouvoir la sécurité en deux-roues

Deux journées "Trajectoires de sécurité deux roues-motorisés" étaient organisées ce week-end par les motocyclistes de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière de la Réunion. Six groupes représentant 25 motards y ont participé. Plusieurs sessions seront programmés en 2022, selon l’évolution de la situation sanitaire. Par N.P - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 14:17

Le communiqué :



Ce week-end, les motocyclistes de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière de la Réunion ont organisé deux journées "Trajectoires de sécurité deux roues-motorisés". La sécurité des motards est une préoccupation majeure de sécurité routière dans le département.



Pour prendre conscience de leur vulnérabilité et anticiper les risques, l’E.D.S.R organise désormais périodiquement, ce type d’événement dans le cadre du plan départemental d’action de sécurité routière de la préfecture de la Réunion.

A cet effet, il s’agit de sessions, d’une journée, durant lesquelles les motocyclistes réunionnais, volontaires, bénéficieront gratuitement d’une mise à niveau, en pilotage, notamment axée sur la trajectoire de sécurité.



Tout se passe sur la route et à moto par groupes de cinq motards maximum, afin de favoriser l’échange, la pratique et le drill.



Ainsi ce week-end, 6 groupes représentant 25 motards ont participé à cette action au départ de la Brigade Motorisée de St-Paul.

Ils ont pu s’exercer à la mise en œuvre de la trajectoire de sécurité et ainsi, mieux appréhender le risque accidentogène à leur environnement routier.



Plusieurs sessions seront programmés en 2022, selon l’évolution de la situation sanitaire.



Les informations de dates et d’inscriptions seront disponibles auprès de l’EDSR 974, sur la page Facebook "Prévention 2 roues motorisés 974" ou en transmettant un mail à l’adresse suivante : prevention2roues974@gmail.com.