Des jeunes soucieux de leur avenir

Plusieurs jeunes saint-paulois, soucieux de leur avenir ont participé ce mardi 11 décembre 2018 à une séance d’information collective, dans les locaux de la Direction de la Proximité, de la Cohésion Sociale (DPCS) de la Commune de Saint-Paul. Pôle Emploi, M.I.O. , École de la deuxième chance, Chambre des métiers et de l’artisanat… les acteurs ont répondu présents cette fois encore, pour évoquer les sujets de l’emploi de la formation et de l’insertion et apporter un éclairage, une orientation et des solutions.