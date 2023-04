Des jeunes saint-paulois titrés au championnat de France de karaté full contact

Dix jeunes saint-paulois de l’Association Omnisports (AOSG) de Saint-Gilles viennent de participer au championnat de France de karaté full et light contact organisé à Lyon le week-end dernier. Ces compétitrices et compétiteurs montent aussi à huit reprises sur le podium.



Quatre d’entre eux obtiennent le titre de champion de France, trois autres deviennent vice-champions de France et un autre récolte la médaille de bronze. Saint-Paul, labellisée Ville Active et Sportive mais aussi Terre de jeux 2024, salue leurs performances.



La commune, véritable terre de championnes et de champions, félicite la réussite de ces sportives et sportifs. Bravo aussi à Lénaick DIJOUX et à Éric DENYS qui terminent au pied du podium.



Les résultats complets :



Quentin REFESSE champion de France



Inayha ANGALAMA championne de France



Raphaëlle TÉCHER championne de France



Matthieu REFESSE champion de France



YANNIS GALMAR vice-champion de France



Maxime NERGEL vice-champion de France



Éloic REFESSE vice-champion de France



Téo TÉCHER médaille de bronze