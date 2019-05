Société Des jeunes organisent une marche pour l'environnement dans l'Ouest ce vendredi 24 mai

Suite à un appel à la grève climatique lancé sur les réseaux sociaux par le collectif "youth for Climate Réunion", une marche pour l'environnement est organisée dans l'Ouest de l'île ce vendredi 24 mai. Les membres du groupe espèrent pouvoir remplir divers objectifs avec cet événement majeur de la cause climatique réunionnaise. Inquiet par la situation qui se dégrade continuellement, ce collectif recherche des solutions pour sensibiliser le maximum de personnes face à la dégradation de l'environnement. Plusieurs rendez-vous sont organisés dans l'année dont des ramassages de détritus collectifs qui permettent d’embellir nos sites naturels gâchés par l’insouciance inactive de bon nombre d’habitants et de touristes.



Le départ est prévu à 10h sur Saint-Gilles dans la Rue des plages aux Roches noires et c’est aux alentours de 12h30 à l’Hermitage que la marche s’achèvera. C’est l’inaction de la justice et des gouvernements qui est visée par ces jeunes Réunionnais. Ainsi sur la page de "youth for Climate France" on peut lire : "es deux seules propositions du gouvernement ne sont pas à la hauteur", en réalité ils espèrent pouvoir déclencher dans notre pays tout comme l’a fait le Royaume-Uni "l’état d’urgence climatique". Il n’y a pas de réelle valeur juridique à cet état d’urgence mais il revêt un rôle symbolique déterminant dans la lutte pour l’environnement. Il témoigne d’une prise de conscience certaine qui gagne le monde entier et qui ne se limite pas à une couleur de peau ou à un âge.



Ainsi toutes les générations et toutes les cultures sont menacées par les conséquences gravissimes que peut entraîner le

réchauffement climatique et nous qui vivons sur une île ne serons pas épargnés par la montée des eaux prévue par les grands spécialistes du domaine.



Rendez-vous est donc donné ce vendredi 24 mai à 9h30 au point de départ indiqué plus haut afin de lutter tous ensemble contre le réchauffement climatique. Objectif, montrer aux élus que nous sommes prêts à changer nos habitudes de vie pour améliorer l’état de notre planète. Léa Del Bel Belluz Lu 198 fois





Dans la même rubrique : < > St-Gilles: Un requin bouledogue et deux tigre pêchés cette nuit 📷 St-Leu : Un vrai cimetière d'épaves sur le chemin de la Surprise