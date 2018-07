Des jeunes joueurs de beach soccer s’envolent pour Maurice

Vainqueurs de la première édition du mini-challenge de beach soccer, deux équipes -U13 et U15- de l’école de foot de Saint-Gilles vont s’envoler pour l’île Maurice ce samedi 7 juillet. Une récompense bien méritée pour s’être hissée magistralement sur la plus haute marche du podium ! Du 7 au 12 juillet, elles disputeront deux tournois : l’un ce dimanche, l’autre mardi 10 juillet.



Sont prévues également au programme des sorties culturelles concoctées par Catherine Paoli, présidente de l’OMS et organisatrice de ce voyage.



Cette jeune génération de joueurs de beach soccer sera accompagnée par Edwige Stark, directrice OMS, Kevin Roudic, référent sanitaire, deux éducateurs de l’école de foot de Saint-Gilles Laurent Sincère et Thierry Mirtho ainsi que quatre parents.