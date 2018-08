Des instructeurs malgaches en immersion au Centre d'aguerrissement tropical de La Réunion

Issus du Centre national d'entraînement commando (CNEC) d'Ivato (Madagascar) ou des compagnies de combat du 1er RFI (Régiment des Forces d'Intervention), 20 cadres instructeurs et formateurs malgaches, en immersion au Centre d'aguerrissement tropical de La Réunion (CATR), ont été recyclés par les instructeurs commando du 2e RPIMa durant quinze jours début août.



Au cours de ce stage, l'accent a été mis sur les aspects pédagogiques et la transmission de l'entraînement commando. "Nous les faisons travailler comme des stagiaires dans un premier temps", explique le CNE Florian, chef du CATR, "puis nous les plaçons en situation de pédagogues et d'instructeurs".



Possédant déjà les qualifications commando françaises pour certains, les moniteurs et instructeurs malgaches ont ainsi pu mettre à jour leurs techniques, découvrir de nouveaux obstacles, progresser sur les épreuves de franchissement, rappel, escalade et activités nautiques, et se frotter aux différentes pistes d'aguerrissement (la Saline, Bourg- Murat, Cap La Houssaye).



Forts de ce recyclage aux côtés des commandos parachutistes de La Réunion, ils ont rejoint le CNEC où ils reprendront leur rythme d'entraînement soutenu, avec cinq stages par an et trois compagnies de combat à instruire chaque trimestre dans la fraîcheur d’Ivato.



Rappelons que le 2e Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine, basé à Pierrefonds (Saint-Pierre), est le seul régiment parachutiste d’Outre-mer immédiatement projetable dans la zone sud de l'océan Indien et constitue la composante Terre des FAZSOI.