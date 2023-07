A la Une . Des insectes et des larves présents dans certains thés et infusions de plantes Lipton et Eléphant

Plus d'une cinquantaine de thés et d'infusion de plantes de marque Lipton et Eléphant commercialisés actuellement à La Réunion peuvent contenir des insectes et des larves de type "Vrillette du tabac". Ces produits ne doivent pas être consommés pour des raisons de contamination. Les consommateurs concernés peuvent se faire rembourser. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 5 Juillet 2023 à 16:30





La liste des produits concernés est longue. Elle est consultable ici. Une cinquantaine de thés et d'infusion de plantes de marque Lipton et Eléphant peuvent contenir des insectes et des larves de type "Lasioderma serricorne" plus connus sous le nom de "Vrillette du tabac". Il ne faut plus consommer ces produits afin d'éviter tout risque de contamination.La liste des magasins concernés par ce rappel est à retrouver en suivant ce lien . Les consommateurs concernés sont invités à ramener les produits afin de se faire rembourser. Pour toute autre information, contactez le 09.69.32.00.70