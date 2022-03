A la Une . Des inondations à Madagascar font six morts, dont un Français

Intempéries meurtrières dans le sud de la Grande Ile. Dans le canyon de l’Isalo, toute une famille et leur guide sont morts, dont un enfant de deux ans. Par NP - Publié le Dimanche 20 Mars 2022 à 06:46

La famille effectuait une randonnée dans le hautement touristique canyon de l’Isalo quand le drame est survenu ce samedi. Accompagnée d’un guide, la famille s’est retrouvée piégée par la montée soudaine des eaux.



Une résidente française, en randonnée avec deux amies dans le canyon ce jour-là, "a entendu une énorme vague déferler, comme un dragon qui arrivait derrière nous" , relate la presse nationale.



La famille et son guide n’ont pas survécu. Selon un autre guide, l’eau est montée à 2 mètres en quelques minutes. Un homme de nationalité française, son épouse, le frère et la grand-mère de cette dernière sont décédés. Le corps d’un enfant de deux ans et celui du guide ont également été retrouvés.