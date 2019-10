Des incendies en série: Intervention du Dash nécessaire à Saint-André

Plusieurs feux se sont déclarés au cours de la journée de samedi. Un feu de végétation a même débuté dès vendredi soir dans le secteur de La Montagne. Il a fallu pas moins de six camions de pompiers pour maîtriser les flammes, mais aussi pour protéger les habitations à proximité.



Ces mêmes flammes ont repris au même endroit au cours de la journée de samedi, mais l'incendie a plus rapidement été maitrisé.



Du côté de l'Est, des feux de broussailles ont également monopolisé les soldats du feu une bonne partie de l'après-midi. Un premier a dû faire appel au Dash 8 en renfort. Le bombardier d'eau était nécessaire pour éteindre cet incendie.