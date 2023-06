Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des images plein la tête Ce mardi soir 6 juin 2023, plus de 350 élèves des écoles de Saint-Paul, Ville Amie des Enfants, se sont réunis au Téat Plein Air de Saint-Gilles pour présenter leur spectacle « Des images plein la tête ». Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, assiste à ce beau moment.





« Des images plein la tête » est un véritable raz-de-marée artistique qui a submergé les 350 élèves issus de six écoles primaires de la Ville de Saint Paul. Une septième école a également rejoint le projet, avec le chorégraphe Bernard CONTRAIN. Avec humour et musique comme bouées de sauvetage, ces enfants ont pu exprimer leur vie quotidienne de manière éclatante et libératrice. Au cœur de ce projet, un répertoire de douze chansons originales a abordé des thématiques aussi variées que l’école, la réussite scolaire, les amitiés, l’écologie, la famille, le vivre ensemble et les rêves.



Il en résulte une véritable alchimie, permettant une construction harmonieuse de l’identité de chaque enfant. Au-delà du simple divertissement, ce projet éveille avant tout l’écoute, l’apprentissage et la culture musicale. Il permet aux enfants de se connecter à leur corps, à leur voix, à leur souffle et surtout, à l’expression de leurs pensées. Il les sensibilise aux métiers artistiques et leur offre une expérience de mémorisation riche et vivifiante. La Ville de Saint-Paul est fière de soutenir ce projet, car elle souhaite rendre la pratique musicale et culturelle accessible à tous les enfants. C’est là que réside tout l’intérêt de ce projet.



Notre Ville, riche en art et en histoire, rayonne de fierté en soutenant des initiatives aussi audacieuses, encourageant ainsi la découverte et la pratique d’activités culturelles et artistiques. Saint-Paul, terre apprenante et innovante et terre des talents et des créativités, aspire à dynamiser son système éducatif à tous les niveaux en favorisant la fréquentation des œuvres, la rencontre avec des artistes talentueux, la pratique artistique en tant que telle et l’acquisition de connaissances enrichissantes.



Ce projet « Des images plein la tête » restera dans la mémoire des enfants, des enseignants et de tous ceux qui ont eu la chance d’y assister. Il témoigne de la puissance de l’art et de la culture dans l’épanouissement des jeunes esprits. Nous ne pouvons que saluer et encourager de tels projets, qui contribuent à la richesse et à l’épanouissement de notre commune.



Les images

Ce projet, mené par Henry DUFFOUR, un enseignant artistique talentueux et inspiré, est le résultat d'une collaboration dynamique entre la commune de Saint Paul, l'Inspecteur de l'Éducation Nationale et la Délégation Académique à l'Action Culturelle (DAAC). Sans oublier Aline MOTHE, dont l'aide et les conseils avisés ont permis à ce projet de prendre vie, ainsi que les musiciens que ce sont joints : Thomas BÉGRAND, Tristan ROBERT et Charles BRET.





