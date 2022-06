Rubrique sponsorisée Des haltérophiles saint-pauloises championnes de France

Trois jeunes athlètes du Sporting Club d’Haltérophilie et Musculation (SCHM) de Saint-Paul viennent de réaliser des performances exceptionnelles au Championnat de France élite organisé à Wittenheim en Alsace. (Alicia AUZATE à gauche sur la photo) Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 09:13

La Ville de Saint-Paul, labellisée terre de jeux 2024, félicite ces championnes formées dans ce club du territoire. Dans la catégorie des moins de 15 ans, Maëva RICHARD, en moins de 49 kilos, et Serena AUZATE, en moins de 64 kg, décrochent la première place à l’occasion de ces France. Chez les moins de 17 ans, Alicia AUZATE, en moins de 49 kg, monte sur la deuxième place du podium.

La commune, également labellisée Ville active et sportive, souhaite favoriser l’ascension au plus haut niveau des athlètes Saint-Paulois. Saint-Paul dispose en effet d’un vivier de talents important dans tous ses Bassins de vie. Le territoire Saint-Paulois compte 295 associations sportives et 21 000 licencié·es.