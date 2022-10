La grande Une Des habitants des Camélias manifestent devant les bureaux de la SIDR

Ce mercredi après-midi, des habitants des Camélias à Saint-Denis se sont donné rendez-vous sous les fenêtres de l'antenne de la SIDR dans le quartier. Ils ont été reçus pendant plus d'une heure, mais sont ressortis sans réponse concrète du bailleur sur leurs revendications. Par La rédaction - Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 à 17:49

"Parc logement, pas parc cochon", voilà l'un des slogans que l'on pouvait lire sur les pancartes que des locataires de la SIDR du quartier des Camélias ont brandies devant les locaux du bailleur social, en plein cœur du quartier du même nom.



Parties communes mal entretenues, façades défraichies, chauffe-eau défectueux, infiltrations dans les logements, la liste des reproches des locataires est encore longue. Pourtant, jusqu'à maintenant, ils ont le plus grand mal à trouver un interlocuteur. "Quand on regarde comme ça, on se dit que c'est bien. Mais dès qu'on tourne la tête, on voit les épaves sur les parkings. Ça fait des années que je demande un local pour ranger les outils de l'association de jardinage que je préside. Le seul qui est disponible est insalubre et je ne peux rien mettre dedans. En plus de cela, les lumières dans les parties communes ne marchent jamais", s'agace Jean-François, un locataire du quartier.



Alors qu'ils demandent à rencontrer un responsable pour discuter de l'état des bâtiments, ils n'ont trouvé jusqu'à maintenant que des portes closes. Peu de temps après que les manifestants se soient installés sur le parvis de la SIDR, ils ont été reçus dès l'ouverture de l'agence par une équipe du bailleur.

Une heure et demie de réunion pour pas grand-chose



La rencontre, normalement prévue pour être rapide, va finalement durer plus d'une heure et demie, preuve que les locataires avaient beaucoup de choses à dire. "Au moins ils nous ont écoutés, mais ils n'ont rien proposé de concret. Ils ont promis de refaire une réunion bientôt", précise Armand Hébert du collectif des Camélias.



Lors d'une rapide prise de parole, les membres de la délégation ont appelé les habitants à se réunir prochainement pour faire le point sur leurs demandes. "En attendant, il faut continuer à payer le loyer, sauf les charges, ajoute Armand, c'est le seul moyen pour ne pas mettre les gens dans l'illégalité, mais si ça continue on va devoir faire une demande de consignation des loyers".



Ce n'est pas la première fois que l'antenne de la SIDR est la cible d'une manifestation du collectif. En août 2021, ils avaient déjà occupé le parvis, sans parvenir à faire évoluer leur situation. Les habitants se disent prêts à continuer à se mobiliser pour faire bouger les lignes. Ils n'excluent pas d'autres actions en cas de non-réponse de la part de la SIDR.