A la Une .. Des glaces Piton des Neiges rappelées en raison d'un excès d'oxyde d'éthylène

Des glaces Piton des Neiges ont été rappelées suite à la découverte d'une teneur en oxyde d’éthylène supérieure à la limite autorisée. Les consommateurs en possession des lots concernés doivent les détruire. Par N.P - Publié le Samedi 24 Juillet 2021 à 18:19





La teneur en oxyde d’éthylène est supérieure à la limite autorisée par la réglementation européenne dans la caroube, entrant en très faible quantité dans la composition du coulis.



Sont concernés : - Bac 1.8L Piton des Neiges vanille bourbon et coulis de Goyavier

- Cônes x 4 Piton des Neiges vanille bourbon et coulis de Goyavier

- Cônes x 4 Piton des Neiges mangue et coulis de passion

- Cônes x 6 Piton des Neiges mangue et coulis de passion lot x2

- Cônes x 6 Piton des Neiges vanille bourbon et coulis de Goyavier

Il est demandé aux consommateurs de ne plus consommer le produit et de le détruire.



Les consommateurs ont jusqu’au dimanche 15 août 2021 pour se faire rembourser auprès de Glace de Bourbon. Contact : le 0262919000 ou serviceconso@cilam.com.







