A la Une . Des gendarmes de La Réunion décorés pour leur courage et leur dévouement

Ce jeudi, le préfet de La Réunion, Jacques Billant, a célébré des militaires lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à la préfecture. Les gendarmes ont reçu la médaille de la sécurité intérieure et la médaille pour actes de courage et de dévouement. Photos signées Serge Marizy. Par NP - Publié le Samedi 11 Juin 2022 à 11:56