Des fraudes par procuration à Saint-Pierre?

Le communiqué :



Je lis ce jour dans la presse que plusieurs proches du Maire de Saint-Pierre sont ou vont être entendus pour soupçons de fraude électorale lors des élections départementales de 2021. Ce n’est pas la première fois que la ville de Saint-Pierre fait les titres des médias pour soupçons de fraudes électorales. Inscrits dans un système de fraudes bien rodés, plusieurs se rassuraient que les affaires ont jusque-là fini classées sans suite… on ne sait où…



Au-delà de manœuvres politiques « d’avant sénatoriales », il y a derrière ce titre une triste réalité : le manque d’éthique de nos élus. On a de cesse de regretter que la population ne vote plus. Mais lorsqu’à chaque fois qu’un journal parle politique c’est une infraction pénale ou un « baisement dans la cour Patel », on comprend alors que le cœur n’y est plus.



Le chemin de la lutte contre les fraudes électorales est encore long. J’en appelle à l’engagement de nos députés à défendre davantage la cause au travers des propositions de mesures plus draconiennes que celles qui existent déjà. J’en appelle à la conscience de tous les militants sur le terrain de défendre des valeurs éthiques quelque soit leur parti. J’en appelle à la responsabilité de tous les futurs candidats aux prochaines échéances électorales de porter l’étendard de l’exemplarité.



Dans l’affaire qui concerne Saint-Pierre, alors même que nos candidats de Génération Ecologie ont été lésés, gageons que la justice réunionnaise à deux vitesses ne se mette pas en route et que cette fois ci vérité soit donnée et les préjudices réparés.





Ruth DIJOUX

Docteure en droit privé

Porte-parole départementale de Génération Ecologie La Réunion et référente Sud de Génération Ecologie La Réunion.