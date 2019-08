A la Une . Des fouilles archéologiques à St-Paul racontent l'histoire coloniale





Il s'agit de faire un état des lieux du terrain, avant la construction de nouveaux bâtiments, afin de conserver la mémoire des lieux. Le site est celui d'une riche habitation, il fut habité dès le XVIIIème siècle. Une véritable cartographie des lieux est effectuée, afin d'étudier l'histoire de Saint-Paul et de ses premiers habitants. Le site de fouille fait 2300m2, plus de 400 structures ont été découvertes, parmi lesquelles des vestiges de poteaux en bois, fondations d'une bâtisse en pierre de 15m x11m. Deux puits ont été mis à jour, qui sont riches d'informations, ainsi que plusieurs fosses dépotoirs qui, sur plusieurs strates, ont permis la découverte de mobilier (porcelaine, verrerie, cristal, pipes...) et de restes alimentaires (bouteilles de vin, os de porcs, coquillages...), nous explique Nicolas Biwère, archéologue responsable de la fouille.



La richesse du mobilier, ainsi que la situation de l'habitation, sur la chaussée royale, montrent que les colons installés à l'endroit étaient aisés. L'archéologue Laurent Bernard, habitué des fouilles archéologiques dans les habitations aux Antilles, notamment, était, à notre arrivée, en train de patiemment et minutieusement mettre à jour les vestiges d'une marmite en fer, dans une structure qui semble être celle d'une petite case, derrière la maison de maître. "Je mettrais ma main à couper qu'il s'agit d'une case d'esclave, au vu de sa petitesse et de sa situation, cachée derrière la partie noble de la propriété", nous confie-t-il. Les données archéologiques seront étudiées par des historiens, et mises en perspectives avec



