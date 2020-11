Des fossoyeurs un peu trop zélés ruinent l'embellissement d'une tombe fleurie à l'Étang St-Paul

En effet, ces derniers auraient arraché les fleurs sous prétexte que les allées adjacentes à la tombe de la défunte en seraient entravées et qu'il y avait du "laisser-aller" sur la tombe en question. "Faux" répond le jeune homme, qui se rend chaque mois sur cette tombe pour tailler les fleurs "et éviter justement qu'elles soient envahissantes".



"On chérit cette tombe depuis son décès. Mais quand je suis arrivé vendredi matin pour vérifier que tout était en ordre, il n'y avait plus rien sur la tombe. Ils ont tout arraché, laissant la tombe dans un état vraiment lamentable. Rien n'a été nettoyé. Ils nous ont laissé une tombe dégueulasse, seules les fleurs artificielles ont été gardées mais aucune des fleurs plantées dans le parterre", peste le jeune homme, encore marqué par cette mésaventure. "On a l'impression que c'est leur jardin et ils (NDLR: les agents incriminés) se croient tout permis", poursuit-il.



Choqué par ce qu'il a vu, le jeune homme est allé demandé des comptes au responsable du cimetière, qui a reconnu l'excès de zèle de certains agents en charge de l'entretien du cimetière. "Il a pourtant été bien clair: il est interdit de toucher aux tombes des gens, seules les allées sont du ressort des fossoyeurs. Il m'a conseillé de me rendre à la mairie de Saint-Paul pour faire part de mon désarroi", ajoute-t-il.



Ce dernier sera reçu demain à 14h par la municipalité, qu'il tient malgré tout à saluer pour cette prise de contact "rapide". "Ils ont compris notre désarroi et son prêts à nous écouter", conclut-il.