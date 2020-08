Des formations diplômantes dans le développement web en alternance à saisir !

Concepteur Développeur d’Application (Bac+3/4) + certification cybersécurité

Développeur web, web mobile (Bac+2) + certification cybersécurité

Infos pratiques

Début de la formation : octobre 2020

Durée : 18 mois

Rythme : en alternance 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation

Lieu : La Possession, à LeMoulin.re (le premier espace du village numérique du TCO)

Contact : rdrevillon@simplon.co

Spécificités des formations Simplon.co

Rejoins dès ce mois d’octobre, l’une des deux formations proposées par Simplon Réunion & Outre-mer ► Un accompagnement personnalisé à la recherche d’entreprise, et une mise en relation avec un réseau d’entreprises partenaires (tu n’as pas besoin de prospecter des entreprises 😉 !)► Des formations diplômantes dispensées par des professionnels du webSimplon.co est un réseau de « fabriques » (écoles) qui propose des formations aux métiers et aux outils numériques afin de (re)trouver un emploi, se reconvertir, créer son activité ou simplement acquérir de nouvelles compétences. Simplon Réunion œuvre en ce sens depuis 2015 en proposant aux demandeur.se.s d’emploi et aux salarié.e.s du territoire différentes formations qui répondent aux besoins exprimés par les entreprises locales. Du développement Web à l’artisanat numérique, en passant par les CMS (Drupal 8) et les outils collaboratifs (Dropbox), Simplon Réunion vous accompagne dans votre projet professionnel en favorisant l’apprentissage par la pratique, l’évaluation par les pairs et l’initiation à l’autodidaxie.