Des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien

La formation militaire initiale du réserviste (FMIR) du service de santé des armées (SSA) de niveau 1 est destinée à former des officiers, sous-officiers, et militaires du rang (médecins, pharmaciens, vétérinaires, chirurgiens-dentistes, infirmiers, psychologues, auxiliaires sanitaires et volontaires du SSA) de la réserve opérationnelle du SSA.



Durant cette semaine de stage, ils ont pu découvrir le monde militaire et ses missions, mais aussi acquérir les connaissances, et les savoir-faire militaires essentiels. Ils ont pu s’initier à l’utilisation de l’armement individuel et des mesures de sécurité associées.



Les 1700 militaires déployés aux FAZSOI garantissent la protection du territoire national et animent la coopération régionale depuis La Réunion et Mayotte. Les FAZSOI constituent le point d’appui principal du théâtre « océan Indien » pour lutter contre de nouvelles menaces comme le trafic de stupéfiants, assurer la surveillance des zones économiques exclusives (ZEE) associées à l’ensemble des îles de la zone de responsabilité et conserver une capacité régionale d’intervention rapide.