A la Une . Des flyers et des Hommes pour plus de sécurité dans les rues

Durant un mois, les forces de l'ordre distribueront des brochures pour sensibiliser le grand public sur les gestes à avoir en cas d’agression. Une opération dont l'impact est fortement handicapé par le fait que le site internet Ma Sécurité sur lequel renvoient les flyers est en panne. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 31 Mai 2023 à 10:50

A l’heure où plusieurs groupes de la grande distribution alimentaire ont annoncé l'arrêt de la distribution de prospectus papier, le gouvernement a décidé de lancer une campagne de prévention en version flyer pour lutter contre les violences, faites notamment aux femmes, dans la rue.



Une partie des cinq millions de tracts qui seront distribués par les policiers et gendarmes dans toute la France durant un mois ont commencé à être donnés aux Réunionnais.



Au-delà de la forme, le fond. L’objectif de la campagne est de renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables, en particulier les femmes dans l’espace public. Pour cela, le gouvernement a listé une série de mesures à mettre en pratique en cas d’agression et pour les témoins d’agressions.



Sur l’ensemble du département, le taux d’agressions dans l'espace public stagne depuis trois ans, avec 2847 faits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020 comme en 2022. Les vols avec violence à l’encontre de femmes sur la voie publique sont eux en diminution, passant de 80 en 2020 à 70 faits constatés en 2022, mais “le combat n’est pas encore tout à fait gagné”, souligne Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet.





Que faire en cas d'agression ?



Dès ce mardi, les forces de l’ordre menaient une action de sensibilisation auprès du grand public à la gare routière de Saint-Denis, lieu stratégique où s’est aussi rendue la sous-préfète de la cohésion sociale et à la jeunesse, Christine Torres.



“On va toucher un public très large et sécuriser les gens sur des espaces criminogènes”, explique Michel Aleu, directeur adjoint de la police à La Réunion.



Pour la victime, il est recommandé de faire du bruit, alerter les personnes autour, tenter de se mettre dans un lieu sûr, se mettre en sécurité pour prévenir les forces de l’ordre, déposer plainte et prendre contact avec les associations qui sont à retrouver sur l’application Ma Sécurité.



Pour le témoin d’une agression, il est préconisé d’intervenir ou de tenter de faire diversion uniquement si cela ne le met pas en danger, alerter les forces de l’ordre, aider la victime à se mettre en sécurité et la rassurer, se signaler auprès de la sécurité.



“C’est aussi faire prendre conscience à la victime qu’elle est victime et qu’elle ne doit pas, entre guillemets , se laisser victimiser. C’est aussi avoir un mode d’emploi pour réagir et dire stop, non, on n'est pas d’accord. Il n’y a pas de raison de se laisser non plus victimiser”, a ajouté Christine Torres.



De nouvelles opérations de distribution de flyers, mais aussi et surtout de sensibilisation via les forces de police et de gendarmerie, seront déployées sur l’ensemble du territoire jusqu’à la fin du mois de juin.



Un site internet inaccessible



Mais alors que la préfecture et les forces de l'ordre ont mené une opération hier soir, le site internet Ma Sécurité sur lequel renvoie les QR Codes des flyers est inaccessible !