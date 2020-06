Société Des fleurs peï pour les gramounes en EPHAD

En soutien à la filière horticole, et en solidarité avec les personnes âgées en Ehpad, 2.000 bouquets de fleurs peï vont être distribués aux gramounes qui ont souffert de l’isolement en raison de la crise du Covid-19. Voici le communiqué de la préfecture de La Réunion: Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 16:16 | Lu 162 fois

La crise sanitaire a durement touché la population française et en particulier nos "granmounes" qui demeurent en Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EPHAD). Les EPHAD* de La Réunion n’ont pas été touchés par l’épidémie de COVID-19, mais leurs 955 pensionnaires ont été confrontés à la solitude imposée par le confinement.



Le monde agricole réunionnais a donc décidé de faire un geste d’amitié et de solidarité à leur égard en leur offrant des bouquets de fleurs produites localement. Cette initiative solidaire a été prise par le Groupement des Producteurs de Fleurs Péï, en partenariat avec la chambre d’agriculture et l’État. Elle est financée conjointement par le ministère des Outre-mer et la chambre d’agriculture et permet également de soutenir la production horticole réunionnaise qui a été affectée par la crise sanitaire.



Au total, ce sont près de 2 000 bouquets de fleurs péï qui seront distribués, en deux opérations distinctes, à partir de cette semaine.



