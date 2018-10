<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Des films gratuits projetés à Léspas ​Une journée et une soirée de projection se déroulera le jeudi 11 octobre 2018 à Léspas Leconte-de-Lisle situé dans la ville de Saint-Paul. Une manifestation organisée dans le cadre des Échos du Festival du film d’éducation.







Au programme : des œuvres traitant de thèmes de société. Sera diffusé un film évoquant le décrochage scolaire dans l’enceinte culturelle. Au tour des écoliers de la cité saint-pauloise l’après-midi. Ils pourront, eux, visionner des films d’animations.



Des projections quasiment complètes. Les élèves de l’école de la deuxième chance participeront également à cet événement. La salle de Lespas dispose d’une jauge de 140 personnes par projection.



Le grand public pourra, lui, venir regarder gratuitement trois œuvres le jeudi soir 11 octobre. Sur la protection des données sur internet, la radicalisation et l’homosexualité.



Version délocalisée



Consultez le



Ces Échos se tiendront d’ailleurs les 15 et 16 novembre à Saint-Pierre. Plus d’informations sur le site du CEMÉA. Cette structure va aussi intervenir au Forum de la Famille, organisé à Saint-Paul, le 13 octobre sur le front de mer. Découvrez le programme de l’événement en cliquant ici.



Le Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation actives Réunion s’associe ainsi à l’association, Les Petits Boucaniers, en charge du périscolaire.



L’occasion de prendre un peu d’avance sur le début du Forum de la Famille en proposant l’événement « Résonance » à l’école Evenor-Lucas à Boucan Canot ce vendredi 5 octobre à partir de 17 heures.



Projection de courts-métrages



Une projection des courts-métrages « Cadet » et « Discipline » se tiendra. Ils porteront respectivement sur la relation entre un père et son fils et sur l’autorité parentale et la violence. Des marmailles de CM1, CM2 et de 6ème assisteront avec leurs parents à cette séance organisée dans ce quartier de Saint-Paul.



Retrouvez ici le synopsis des deux courts. Si vous souhaitez davantage d’informations sur ces projections, contactez Isabelle Bertil, responsable du secteur de la politique éducative et de la pratique culturelle au CEMÉA Réunion. Voici son numéro : 06 92 88 60 05.



*Région Réunion, DAC-OI, Académie de La Réunion (DAAC), CAF, DRJSCS, CCEE, Canopée, DTPJJ, CASDEN, FCPE, MAIF, MGEN, IRTS, et les CEMEA de métropole et les villes de Saint-Paul, du Port, de Saint-Benoît et de Saint-Pierre.





